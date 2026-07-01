Marche nordique Poya Poya
samedi 25 juillet 2026 · Poya
Informations pratiques
Poya
Marche nordique Poya
Tribu de Gohapin Poya Nouvelle-Calédonie
Tarif : 1000 – 1000 – 1000 XPF
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 07:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Partez à la découverte des vallées de Néwapwii et Naou, au cœur de la tribu de Gohapin, lors d’une journée placée sous le signe de la nature, de la culture et du partage.
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Tribu de Gohapin Poya 98827 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 70.45.25
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English :
Set out to explore the N%E9wapwii and Naou valleys, in the heart of the Gohapin tribe, for a day filled with nature, culture, and shared experiences.
L’événement Marche nordique Poya Poya a été mis à jour le 2026-07-10 par Tourisme Province Nord