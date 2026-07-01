Informations pratiques

Poya

Marche nordique Poya

Tribu de Gohapin Poya Nouvelle-Calédonie

Tarif : 1000 – 1000 – 1000 XPF

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 07:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Partez à la découverte des vallées de Néwapwii et Naou, au cœur de la tribu de Gohapin, lors d’une journée placée sous le signe de la nature, de la culture et du partage.

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Tribu de Gohapin Poya 98827 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 70.45.25

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English :

Set out to explore the N%E9wapwii and Naou valleys, in the heart of the Gohapin tribe, for a day filled with nature, culture, and shared experiences.

L’événement Marche nordique Poya Poya a été mis à jour le 2026-07-10 par Tourisme Province Nord