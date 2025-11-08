Marche nordique

Chênedouit Putanges-le-Lac Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 09:30:00

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

La marche nordique est une marche active qui sollicite le haut du corps en plus des jambes. Jérôme, votre coach forme, vous propose de vous faire découvrir en marche nordique de magnifiques paysages et des lieux insolites. 8 € la sortie+ 2 € pour les bâtons si nécessaire. Prix dégressif pour 6 sorties. Informations et réservations au 06 19 14 08 84. .

Chênedouit Putanges-le-Lac 61210 Orne Normandie +33 6 19 14 08 84 coach@corpsenforme.fr

English : Marche nordique

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marche nordique Putanges-le-Lac a été mis à jour le 2025-10-23 par OT DU PAYS DE PUTANGES