Marche nordique Saint-Christophe
Marche nordique Saint-Christophe mercredi 14 janvier 2026.
Marche nordique
Saint-Christophe Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-14
fin : 2026-01-14
Date(s) :
2026-01-14
Marche nordique d’une durée 2h sous réserve d’une météo adaptée .
Saint-Christophe 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 76 07 29 marchenordiquepeps23@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marche nordique
L’événement Marche nordique Saint-Christophe a été mis à jour le 2026-01-10 par Creuse Tourisme