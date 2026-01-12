Marche nordique Saint-Christophe

Marche nordique

Marche nordique Saint-Christophe mercredi 14 janvier 2026.

Marche nordique

Saint-Christophe Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-14
fin : 2026-01-14

Date(s) :
2026-01-14

Marche nordique d’une durée 2h sous réserve d’une météo adaptée   .

Saint-Christophe 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 76 07 29  marchenordiquepeps23@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marche nordique

L’événement Marche nordique Saint-Christophe a été mis à jour le 2026-01-10 par Creuse Tourisme