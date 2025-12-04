Marche nordique Saint-Fiel
Marche nordique Saint-Fiel jeudi 11 décembre 2025.
Marche nordique
Parking près du cimetière Saint-Fiel Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-11
fin : 2025-12-11
Date(s) :
2025-12-11
Marche nordique sous réserve d’une météo adaptée .
Parking près du cimetière Saint-Fiel 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 76 07 29 marchenordiquepeps23@gmail.com
English : Marche nordique
L’événement Marche nordique Saint-Fiel a été mis à jour le 2025-12-02 par Creuse Tourisme