Marche nordique Saint-Fiel

Marche nordique

Marche nordique Saint-Fiel jeudi 11 décembre 2025.

Marche nordique

Parking près du cimetière Saint-Fiel Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-11
fin : 2025-12-11

Date(s) :
2025-12-11

Marche nordique sous réserve d’une météo adaptée   .

Parking près du cimetière Saint-Fiel 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 76 07 29  marchenordiquepeps23@gmail.com

English : Marche nordique

L’événement Marche nordique Saint-Fiel a été mis à jour le 2025-12-02 par Creuse Tourisme