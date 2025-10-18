Marche nordique Saint-Léger-le-Guérétois

Marche nordique Saint-Léger-le-Guérétois samedi 18 octobre 2025.

Marche nordique

Parking de la salle polyvalente Saint-Léger-le-Guérétois Creuse

Tarif : – –

Marche d’une durée de deux heures. .

Parking de la salle polyvalente Saint-Léger-le-Guérétois 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 76 07 29 marchenordiquepeps23@gmail.com

English : Marche nordique

Espanol : Marche nordique

