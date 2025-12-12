Marche nordique

Saint-Léger-le-Guérétois Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-18

fin : 2025-12-18

Date(s) :

2025-12-18

Marche d’une durée de deux heures sous réserve d’une météo adaptée. .

Saint-Léger-le-Guérétois 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 76 07 29 marchenordiquepeps23@gmail.com

English : Marche nordique

L’événement Marche nordique Saint-Léger-le-Guérétois a été mis à jour le 2025-12-10 par Creuse Tourisme