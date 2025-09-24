Marche nordique Saint-Sulpice-le-Guérétois
Marche nordique Saint-Sulpice-le-Guérétois mercredi 24 septembre 2025.
Marche nordique
Saint-Sulpice-le-Guérétois Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-24
fin : 2025-09-24
Date(s) :
2025-09-24
Marche nordique d’une durée de 2h, sous réserve d’une météo adaptée. .
Saint-Sulpice-le-Guérétois 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 76 07 29 tissier.michele@yahoo.fr
English : Marche nordique
German : Marche nordique
Italiano :
Espanol : Marche nordique
L’événement Marche nordique Saint-Sulpice-le-Guérétois a été mis à jour le 2025-09-16 par OT Grand Guéret