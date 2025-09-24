Marche nordique Saint-Sulpice-le-Guérétois

Marche nordique Saint-Sulpice-le-Guérétois mercredi 24 septembre 2025.

Marche nordique

Saint-Sulpice-le-Guérétois Creuse

Marche nordique d’une durée de 2h, sous réserve d’une météo adaptée. .

Saint-Sulpice-le-Guérétois 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 76 07 29 tissier.michele@yahoo.fr

