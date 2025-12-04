Marche nordique Saint-Sulpice-le-Guérétois

Marche nordique

Marche nordique Saint-Sulpice-le-Guérétois mercredi 10 décembre 2025.

Marche nordique

Theix Saint-Sulpice-le-Guérétois Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10
fin : 2025-12-10

Date(s) :
2025-12-10

Marche nordique d’une durée de 2h, sous réserve d’une météo adaptée.   .

Theix Saint-Sulpice-le-Guérétois 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 76 07 29  marchenordiquepeps23@gmail.com

English : Marche nordique

L’événement Marche nordique Saint-Sulpice-le-Guérétois a été mis à jour le 2025-12-02 par Creuse Tourisme