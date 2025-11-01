Marche nordique Saint-Vaury
Marche nordique Saint-Vaury samedi 1 novembre 2025.
Marche nordique
Puy des Trois Cornes Saint-Vaury Creuse
Début : 2025-11-01
fin : 2025-11-01
2025-11-01
Marche nordique d’une durée de 2h sous réserve d’une météo adaptée. .
Puy des Trois Cornes Saint-Vaury 23320 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 76 07 29 marchenordiquepeps23@gmail.com
