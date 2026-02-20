Marche nordique

Saint-Vaury Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Marche nordique d’une durée de 2h sous réserve d’une météo adaptée. .

Saint-Vaury 23320 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 76 07 29 marchenordiquepeps23@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marche nordique

L’événement Marche nordique Saint-Vaury a été mis à jour le 2026-02-18 par OT Grand Guéret