Marche nordique

CHS La Valette Saint-Vaury Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

Marche nordique d’une durée de deux heures, sous réserve d’une météo adaptée. .

CHS La Valette Saint-Vaury 23320 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 76 07 29

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English :

L’événement Marche nordique Saint-Vaury a été mis à jour le 2026-03-24 par Creuse Tourisme