Marche nordique Saint-Vaury
Marche nordique Saint-Vaury mercredi 1 avril 2026.
Marche nordique
CHS La Valette Saint-Vaury Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-01
Date(s) :
2026-04-01
Marche nordique d’une durée de deux heures, sous réserve d’une météo adaptée. .
CHS La Valette Saint-Vaury 23320 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 76 07 29
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Marche nordique Saint-Vaury a été mis à jour le 2026-03-24 par Creuse Tourisme
À voir aussi à Saint-Vaury (Creuse)
- Chasse aux œufs Saint-Vaury 29 mars 2026
- Foire de printemps Saint-Vaury 29 mars 2026
- Circuit de randonnée pédestre n° 19 Le tour du Puy des Trois-Cornes Saint-Vaury Creuse 1 mai 2026
- Circuit de randonnée pédestre n° 20 Le jardin de Saint-Valéry Saint-Vaury Creuse 1 mai 2026
- Circuit de randonnée pédestre n° 18 Le chemin des morts Saint-Vaury Creuse 1 mai 2026