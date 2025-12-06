Marche nordique

Saint-Yrieix-les-Bois Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Marche nordique d’une durée de 2h. .

Saint-Yrieix-les-Bois 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 76 07 29 marchenordiquepeps23@gmail.com

English : Marche nordique

L’événement Marche nordique Saint-Yrieix-les-Bois a été mis à jour le 2025-11-27 par Creuse Tourisme