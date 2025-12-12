Marche Nordique Savennes
Marche Nordique Savennes mercredi 17 décembre 2025.
Marche Nordique
Salle polyvalente Savennes Creuse
Début : 2025-12-17
fin : 2025-12-17
2025-12-17
Marche nordique d’une durée de 2h sous réserve d’une météo adaptée. .
Salle polyvalente Savennes 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 76 07 29 marchenordiquepeps23@gmail.com
