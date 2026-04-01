Marche Nordique Savennes
Marche Nordique Savennes samedi 18 avril 2026.
Savennes
Marche Nordique
Badant Savennes Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 14:00:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Marche nordique d’une durée de 2h sous réserve d’une météo adaptée. .
Badant Savennes 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 76 07 29 marchenordiquepeps23@gmail.com
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English : Marche Nordique
L’événement Marche Nordique Savennes a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Grand Guéret