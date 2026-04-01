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Marche Nordique Savennes

Marche Nordique Savennes

Marche Nordique Savennes samedi 18 avril 2026.

Adresse : Badant

Ville : 23000 Savennes

Département : Creuse

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Savennes

Marche Nordique

Badant Savennes Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 14:00:00
fin : 2026-04-18

Date(s) :
2026-04-18

Marche nordique d’une durée de 2h sous réserve d’une météo adaptée.   .

Badant Savennes 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 76 07 29  marchenordiquepeps23@gmail.com

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English : Marche Nordique

L’événement Marche Nordique Savennes a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Grand Guéret