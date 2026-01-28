Marche nordique Le Bourg Singleyrac
Marche nordique Le Bourg Singleyrac samedi 11 avril 2026.
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif de base plein tarif
Prêt à booster votre vitalité en pleine nature !
Plus qu’un simple promenade, la marche nordique est une véritable séance de gym à ciel ouvert pour tonifier votre corps tout en douceur.
Chacun sa capacité, chacun son rythme… N’attendez plus pour vous oxygéner !
Activité encadrée par un éducateur sportif diplômé d’état.
Sur inscription. .
Le Bourg La Mairie Singleyrac 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 12 71 02 slscp24@gmail.com
