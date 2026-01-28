Marche nordique Le Bourg Singleyrac

Marche nordique

Le Bourg La Mairie Singleyrac Dordogne

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

2026-04-11

Prêt à booster votre vitalité en pleine nature !

Plus qu’un simple promenade, la marche nordique est une véritable séance de gym à ciel ouvert pour tonifier votre corps tout en douceur.

Chacun sa capacité, chacun son rythme… N’attendez plus pour vous oxygéner !

Activité encadrée par un éducateur sportif diplômé d’état.

Sur inscription. .

Le Bourg La Mairie Singleyrac 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 12 71 02 slscp24@gmail.com

