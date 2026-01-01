Marche nordique technique de base et perfectionnement

parking de la gare La Forest-Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 14:00:00

fin : 2026-01-23 16:00:00

Date(s) :

2026-01-23 2026-01-30 2026-02-07 2026-02-12 2026-02-19 2026-03-03

Apprentissage de la technique de base et perfectionnement:

Vous savez que la marche nordique est un outil du sport santé, parce que l’ensemble des muscles se renforcent, le capital osseux est stimulé, les articulations s’assouplissent, la respiration se fortifie, la dépense énergétique augmente.

Vous avez acheté des bâtons, vous connaissez de jolis circuits, mais vous ne connaissez pas suffisamment les bases de la technique.

Cette séance est construite pour vous !

Des exercices d’échauffement avec les bâtons sont proposés.

En petit groupe et selon la condition physique des participants, la pratique peut être individualisée.

Selon les un(e)s ou les autres, quelques exercices de perfectionnement seront proposés sur la Voie Verte, ou bien d’autres chemins plus techniques seront empruntés.

Au retour, quelques étirements avec les bâtons clôtureront la séance.

Prêt de bâtons possible pour une personne, en indiquant sa taille à l’inscription.

– Réservation obligatoire. .

parking de la gare La Forest-Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 6 03 26 72 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marche nordique technique de base et perfectionnement

L’événement Marche nordique technique de base et perfectionnement La Forest-Landerneau a été mis à jour le 2026-01-14 par OT LANDERNEAU DAOULAS