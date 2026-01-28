Marche nordique Thénac

Marche nordique

Marie de Thénac Thénac Dordogne

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Venez profiter d’un moment sportif entre amis ou en famille, que vous soyez débutant ou confirmé nos parcours s’adaptent à vous 5, 6 ou 7 km.

Vous pouvez réserver votre place au 07 60 12 71 02. .

Marie de Thénac Thénac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 12 71 02 slscp24@gmail.com

