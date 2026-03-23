Marche nordique Thury Plein Air Thury-Harcourt-le-Hom

Marche nordique

Thury Plein Air 22 Impasse des Lavandières Thury-Harcourt-le-Hom Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 10:00:00

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29

Marche nordique avec Thury Plein Air

Thury Plein Air vous propose de la marche nordique les Mercredis 8, 15, 22, 29 Avril. Le Départ est à 10h00, des séances de 1h30 douces et orientées bien-être, ouvert aux débutants !

Au programme Technique et gestes de la marche nordique, Mise en marche.

Contact 02 31 79 40 59 .

Thury Plein Air 22 Impasse des Lavandières Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie +33 2 31 79 40 59

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marche nordique

Nordic walking with Thury Plein Air

L’événement Marche nordique Thury-Harcourt-le-Hom a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Suisse Normande