Marche nordique Thury Plein Air Thury-Harcourt-le-Hom
Marche nordique Thury Plein Air Thury-Harcourt-le-Hom mercredi 8 avril 2026.
Marche nordique
Thury Plein Air 22 Impasse des Lavandières Thury-Harcourt-le-Hom Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 10:00:00
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29
Marche nordique avec Thury Plein Air
Thury Plein Air vous propose de la marche nordique les Mercredis 8, 15, 22, 29 Avril. Le Départ est à 10h00, des séances de 1h30 douces et orientées bien-être, ouvert aux débutants !
Au programme Technique et gestes de la marche nordique, Mise en marche.
Contact 02 31 79 40 59 .
Thury Plein Air 22 Impasse des Lavandières Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie +33 2 31 79 40 59
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English : Marche nordique
Nordic walking with Thury Plein Air
L’événement Marche nordique Thury-Harcourt-le-Hom a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Suisse Normande
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