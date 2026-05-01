Marche nordique Mairie de Veulettes-sur-Mer Veulettes-sur-Mer
Marche nordique Mairie de Veulettes-sur-Mer Veulettes-sur-Mer mercredi 27 mai 2026.
Veulettes-sur-Mer
Marche nordique
Mairie de Veulettes-sur-Mer 14 Rue de Greenock Veulettes-sur-Mer Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 13:30:00
fin : 2026-05-27 15:00:00
Date(s) :
2026-05-27
Découvrez la marche nordique avec le JoJo Fit Club.
Voici le planning:
Mercredi 13/05, 13h30-15h00 Lac de Caniel
Mercredi 27/05, 13h30-15h00 Veulettes-sur-Mer
Mercredi 10/06, 13h30-15h00 Lac de Caniel
Mercredi 24/06, 13h30-15h00 Veulettes-sur-Mer
Inscription par téléphone ou par mail. .
Mairie de Veulettes-sur-Mer 14 Rue de Greenock Veulettes-sur-Mer 76450 Seine-Maritime Normandie +33 6 49 57 19 86 jojofitclub@gmail.com
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English : Marche nordique
L’événement Marche nordique Veulettes-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-07 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
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