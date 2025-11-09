Marche November Vitavi Saint-Dizant-du-Gua
Marche November Vitavi Saint-Dizant-du-Gua dimanche 9 novembre 2025.
Marche November
Vitavi 6 place de la Mairie Saint-Dizant-du-Gua Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-11-09 09:30:00
2025-11-09
Marche 7/8km, inscriptions à 9h30, départ à 10h 5€
Vente d’objets (portes clefs, bracelets etc …)
Vitavi 6 place de la Mairie Saint-Dizant-du-Gua 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 64 35 04 vitavi.assos@gmail.com
English :
7/8km walk, registration at 9:30am, start at 10am 5?
Items for sale (key rings, bracelets, etc.)
German :
Wanderung 7/8km, Einschreibung um 9:30 Uhr, Start um 10 Uhr 5?
Verkauf von Gegenständen (Schlüsselanhänger, Armbänder etc.)
Italiano :
Camminata di 7/8 km, iscrizioni alle 9.30, partenza alle 10.00 5?
Vendita di oggetti (portachiavi, braccialetti, ecc.)
Espanol :
Marcha de 7/8 km, inscripción a las 9.30 h, salida a las 10 h 5?
Venta de artículos (llaveros, pulseras, etc.)
