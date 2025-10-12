MARCHE OCTOBRE ROSE À POMEROLS Pomérols

MARCHE OCTOBRE ROSE À POMEROLS Pomérols dimanche 12 octobre 2025.

MARCHE OCTOBRE ROSE À POMEROLS

Place de la Mairie Pomérols Hérault

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-12

Participez à une marche pour tous dans le cadre de la mobilisation nationale du dépistage du cancer du sein.

Octobre Rose à Pomerols

Chaussez vos baskets ! on vous attend pour une marche solidaire de 6 km au départ de la place de la Mairie à 9h00

Participation de 5€

#OCTOBREROSE .

Place de la Mairie Pomérols 34810 Hérault Occitanie +33 4 67 77 03 32 accueil@ville-pomerols.fr

English :

Take part in a walk for all as part of the national mobilization for breast cancer screening.

German :

Nehmen Sie an einem Marsch für alle im Rahmen der nationalen Mobilisierung zur Brustkrebsvorsorge teil.

Italiano :

Partecipate a una passeggiata per tutti nell’ambito della campagna nazionale di screening del cancro al seno.

Espanol :

Participe en una marcha para todos en el marco de la campaña nacional de detección del cáncer de mama.

