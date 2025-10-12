MARCHE OCTOBRE ROSE À POMEROLS Pomérols
dimanche 12 octobre 2025.
MARCHE OCTOBRE ROSE À POMEROLS
Place de la Mairie Pomérols Hérault
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-10-12
fin : 2025-10-12
2025-10-12
Participez à une marche pour tous dans le cadre de la mobilisation nationale du dépistage du cancer du sein.
Octobre Rose à Pomerols
Chaussez vos baskets ! on vous attend pour une marche solidaire de 6 km au départ de la place de la Mairie à 9h00
Participation de 5€
#OCTOBREROSE .
Place de la Mairie Pomérols 34810 Hérault Occitanie +33 4 67 77 03 32 accueil@ville-pomerols.fr
English :
Take part in a walk for all as part of the national mobilization for breast cancer screening.
German :
Nehmen Sie an einem Marsch für alle im Rahmen der nationalen Mobilisierung zur Brustkrebsvorsorge teil.
Italiano :
Partecipate a una passeggiata per tutti nell’ambito della campagna nazionale di screening del cancro al seno.
Espanol :
Participe en una marcha para todos en el marco de la campaña nacional de detección del cáncer de mama.
L’événement MARCHE OCTOBRE ROSE À POMEROLS Pomérols a été mis à jour le 2025-10-04 par 34 OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE