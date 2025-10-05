Marche Octobre Rose Mairie Albestroff

Marche Octobre Rose Mairie Albestroff dimanche 5 octobre 2025.

Marche Octobre Rose

Mairie 1 place de l’hôtel de ville Albestroff Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2025-10-05 09:30:00

fin : 2025-10-05

2025-10-05

A vos agendas

Tous ensemble contre le cancer MARCHE ROSE 2025 3eme édition l

On vous attend nombreux

Départ échelonné de 9h30 à 10h30.

Pour celles et ceux qui le souhaitent, après le verre de l’amitié qui sera offert, petite restauration sur place.Tout public

Mairie 1 place de l’hôtel de ville Albestroff 57670 Moselle Grand Est +33 3 87 01 60 70

English :

In your diaries

All together against cancer MARCHE ROSE 2025 3rd edition l

We look forward to seeing you

Staggered departures from 9:30am to 10:30am.

For those who wish, after the glass of friendship which will be offered, small catering on the spot.

German :

Auf Ihren Terminkalender

Gemeinsam gegen Krebs PINK MARCH 2025 3. Ausgabe l

Wir erwarten Sie zahlreich

Gestaffelter Start von 9.30 bis 10.30 Uhr.

Für diejenigen, die es wünschen, gibt es nach dem Glas der Freundschaft, das angeboten wird, eine kleine Verpflegung vor Ort.

Italiano :

Nelle vostre agende

Tutti insieme contro il cancro MARCHE ROSE 2025 3a edizione l

Vi aspettiamo in visita

Partenze scaglionate dalle 9.30 alle 10.30.

Per chi lo desidera, dopo l’aperitivo conviviale che verrà offerto, piccolo catering sul posto.

Espanol :

En sus agendas

Todos juntos contra el cáncer MARCHE ROSE 2025 3ª edición l

Le esperamos

Salidas escalonadas de 9h30 a 10h30.

Para los que lo deseen, después de la bebida amistosa que se ofrecerá, pequeño catering in situ.

L’événement Marche Octobre Rose Albestroff a été mis à jour le 2025-09-07 par OT DU PAYS SAULNOIS