Marche Octobre Rose Écluse n°3 Arzviller

Informations pratiques

Arzviller

Marche Octobre Rose

Écluse n°3 Vallée des Éclusiers Arzviller Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-10-11 08:30:00

fin : 2026-10-11 18:30:00

Date(s) :

2026-10-11

Une journée solidaire, sportive et conviviale au cœur de la Vallée des Éclusiers, au profit de l’association SEVE.

3 parcours fléchés. 5 km avec petit train. Départ en petit train vers le Plan Incliné, puis retour à pied jusqu’à l’Écluse n°3 (départs à 9h15, 10h30, 13h15 et 14h30. 9 km et 15 km (départs libres entre 8h30 et 14h).

Animations toute la journée : visite possible du Plan Incliné, jeux pour les enfants.

Concert du groupe Sixty and More de 11h à 14h.

Découverte du Fit Stick (adultes à 9h30 et 10h30, enfants dès 8 ans à 13h30.

Animation avec l’association Une Rose Un Espoir

Buvette et restauration à l’Écluse 3 dès 11h (soupe aux pois, saucisse & fromage avec Le Goût & Vous, croissants, pâtisseries & sandwichs).

Un événement labellisé Moselle Durable.

Une journée organisée par l’Association Parents Arzviller-Guntzviller, l’Amicale des Sapeurs-Pompiers Arzviller-Saint-Louis-Guntzviller et l’association Une Rose Un Espoir, en partenariat avec la Médiathèque Intercommunale d’Arzviller, avec le soutien de la Communauté de Communes du Pays de Phalsbourg, de la SEM, de l’Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Phalsbourg et du département de la Moselle.

Marcher, bouger, partager… et se mobiliser ensemble contre le cancer du sein !Tout public

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Écluse n°3 Vallée des Éclusiers Arzviller 57405 Moselle Grand Est +33 6 52 86 73 09 jane.gubelmann@laposte.net

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English :

A day of solidarity, sports, and fun in the heart of the Vallée des Éclusiers, to benefit the SEVE association.

3 marked trails. 5 km with a mini-train. Departure by mini-train to the Plan Incliné, then return on foot to Lock No. 3 (departures at 9:15 a.m., 10:30 a.m., 1:15 p.m., and 2:30 p.m. 9 km and 15 km (start whenever you like between 8:30 a.m. and 2:00 p.m.).

Activities all day long: tours of the Plan Incliné available, games for children.

Concert by the band Sixty and More from 11:00 a.m. to 2:00 p.m.

Try out the Fit Stick (adults at 9:30 a.m. and 10:30 a.m., children ages 8 and up at 1:30 p.m.

Activities with the association “Une Rose Un Espoir”

Refreshments and food at Lock 3 starting at 11 a.m. (pea soup, sausage & cheese with Le Goût & Vous, croissants, pastries & sandwiches).

An event certified by Moselle Durable.

A day organized by the Arzviller-Guntzviller Parents’ Association, the Arzviller-Saint-Louis-Guntzviller Firefighters’ Association, and the “Une Rose Un Espoir” association, in partnership with the M%E9diath%E8que Intercommunale d’Arzviller, with support from the Communauté de Communes du Pays de Phalsbourg, the SEM, the Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Phalsbourg, and the Moselle Department.

Walk, get active, share… and join forces to fight breast cancer!

L’événement Marche Octobre Rose Arzviller a été mis à jour le 2026-09-07 par OT COMMUNAUTAIRE DU PAYS DE PHALSBOURG