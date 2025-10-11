Marche octobre rose Salle polyvalente Autrey-lès-Gray

Marche octobre rose Salle polyvalente Autrey-lès-Gray samedi 11 octobre 2025.

Marche octobre rose

Salle polyvalente 6 Route d’Auvet Autrey-lès-Gray Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-11 14:30:00

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Marche pour octobre rose avec des ateliers pour les adultes sur la prévention du cancer du sein ainsi que des jeux extérieurs pour les enfants. Une partie des bénéfices sera versé à l’association la grayloise. .

Salle polyvalente 6 Route d’Auvet Autrey-lès-Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté autreysante70@gmail.com

