Marche Octobre Rose Bellengreville

Début : 2025-10-04 14:00:00

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Marches de 5 et 10 km à Bellengreville

Programme

A partir de 14h00 Accueil à la Salle polyvalente (rue Saint-Germain)

– Echauffement en musique

– 14h30 Départ des marcheurs

– vers 16h30 Retour à la salle

Pot de convivialité offert par le CCAS

– Ateliers animés par une socio-esthéticienne, une réflexologue, une practicienne bien-être (massages), Planeth Patient et sport santé (l’aviron après cancer)

– « Coup de pédale » pour une crêpe rose

A partir de 17h00 Concert avec le groupe 4 Y

Participation de 5€ minimum

Les dons seront intégralement reversés au Centre de soins de support de l’Hôpital de Dieppe

Pré-inscription

– en mairie au 02.35.85.72.07

– ou au 07.69.41.80.20

– ou par mail mairie.bellengreville76@gmail.com

Règlement de la participation sur place .

Bellengreville 76630 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 85 72 07 mairie.bellengreville76@gmail.com

