Marche Octobre Rose Bellengreville
Marche Octobre Rose Bellengreville samedi 4 octobre 2025.
Marche Octobre Rose
Bellengreville Seine-Maritime
Début : 2025-10-04 14:00:00
fin : 2025-10-04
2025-10-04
Marches de 5 et 10 km à Bellengreville
Programme
A partir de 14h00 Accueil à la Salle polyvalente (rue Saint-Germain)
– Echauffement en musique
– 14h30 Départ des marcheurs
– vers 16h30 Retour à la salle
Pot de convivialité offert par le CCAS
– Ateliers animés par une socio-esthéticienne, une réflexologue, une practicienne bien-être (massages), Planeth Patient et sport santé (l’aviron après cancer)
– « Coup de pédale » pour une crêpe rose
A partir de 17h00 Concert avec le groupe 4 Y
Participation de 5€ minimum
Les dons seront intégralement reversés au Centre de soins de support de l’Hôpital de Dieppe
Pré-inscription
– en mairie au 02.35.85.72.07
– ou au 07.69.41.80.20
– ou par mail mairie.bellengreville76@gmail.com
Règlement de la participation sur place .
Bellengreville 76630 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 85 72 07 mairie.bellengreville76@gmail.com
