Marche Octobre Rose Salle des fêtes Biziat
dimanche 4 octobre 2026 · Salle des fêtes · Biziat
Informations pratiques
Biziat
Marche Octobre Rose
Salle des fêtes 145 route des Rutets Biziat Ain
Tarif : 7 – 7 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 08:00:00
fin : 2026-10-04 13:00:00
Date(s) :
2026-10-04
Marche solidaire organisée par la délégation des Bords de Veyle de la Ligue contre le cancer. 3 circuits de 6, 12,5 et 18 km, ravitaillements.
café offert au départ, buvette
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Salle des fêtes 145 route des Rutets Biziat 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 75 48 00 73
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English :
Charity walk organized by the Bords de Veyle chapter of the League Against Cancer. Three routes of 6, 12.5, and 18 km, with refreshment stations.
Free coffee at the starting line, refreshment stand
L’événement Marche Octobre Rose Biziat a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme de Vonnas – Pont-de-Veyle
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