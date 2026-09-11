Marche Octobre Rose Salle des fêtes Biziat

Informations pratiques

Biziat

Marche Octobre Rose

Salle des fêtes 145 route des Rutets Biziat Ain

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 08:00:00

fin : 2026-10-04 13:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Marche solidaire organisée par la délégation des Bords de Veyle de la Ligue contre le cancer. 3 circuits de 6, 12,5 et 18 km, ravitaillements.

café offert au départ, buvette

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Salle des fêtes 145 route des Rutets Biziat 01290 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 75 48 00 73

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English :

Charity walk organized by the Bords de Veyle chapter of the League Against Cancer. Three routes of 6, 12.5, and 18 km, with refreshment stations.

Free coffee at the starting line, refreshment stand

L’événement Marche Octobre Rose Biziat a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme de Vonnas – Pont-de-Veyle