Marche Octobre Rose Buchères dimanche 19 octobre 2025.

RDV Espace Samuel Paty Buchères Aube

Tarif : 2 – 2 – 2 Eur

Début : 2025-10-19 10:00:00

fin : 2025-10-19

2025-10-19

Parcours d’environ 4,5 kms. .

RDV Espace Samuel Paty Buchères 10800 Aube Grand Est +33 3 25 41 80 17 commune.bucheres10@wanadoo.fr

