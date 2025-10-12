Marche Octobre Rose Château-Renard
Marche Octobre Rose Château-Renard dimanche 12 octobre 2025.
Marche Octobre Rose
Château-Renard Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-12
fin : 2025-10-12
Date(s) :
2025-10-12
L’Association des Parents d’élèves des écoles de
Château-Renard organise une marche dans le
cadre d’Octobre Rose.
L’Association des Parents d’élèves des écoles de
Château-Renard organise une marche dans le
cadre d’Octobre Rose. .
Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 79 00
English :
The Association des Parents d?élèves des écoles de
Schools is organizing a walk as part of
october Rose.
German :
Die Elternvereinigung der Schulen von Châteauroux (Association des Parents d’élèves des écoles de
Château-Renard organisiert einen Marsch im Rahmen des
im Rahmen des Rosa Oktobers.
Italiano :
L’Associazione dei genitori degli alunni delle scuole di Château-Renard organizza una camminata nell’ambito del progetto
Château-Renard organizza una passeggiata nell’ambito della campagna
nell’ambito della campagna Ottobre Rosa.
Espanol :
La Asociación de Padres de Alumnos de las Escuelas de
Château-Renard organiza una marcha como parte
en el marco de la campaña Octubre Rosa.
L’événement Marche Octobre Rose Château-Renard a été mis à jour le 2025-10-03 par OT 3CBO