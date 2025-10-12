Marche Octobre Rose Château-Renard

Marche Octobre Rose

Marche Octobre Rose Château-Renard dimanche 12 octobre 2025.

Marche Octobre Rose

Château-Renard Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-12
fin : 2025-10-12

Date(s) :
2025-10-12

L’Association des Parents d’élèves des écoles de
Château-Renard organise une marche dans le
cadre d’Octobre Rose.
L’Association des Parents d’élèves des écoles de
Château-Renard organise une marche dans le
cadre d’Octobre Rose.   .

Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 79 00 

English :

The Association des Parents d?élèves des écoles de
Schools is organizing a walk as part of
october Rose.

German :

Die Elternvereinigung der Schulen von Châteauroux (Association des Parents d’élèves des écoles de
Château-Renard organisiert einen Marsch im Rahmen des
im Rahmen des Rosa Oktobers.

Italiano :

L’Associazione dei genitori degli alunni delle scuole di Château-Renard organizza una camminata nell’ambito del progetto
Château-Renard organizza una passeggiata nell’ambito della campagna
nell’ambito della campagna Ottobre Rosa.

Espanol :

La Asociación de Padres de Alumnos de las Escuelas de
Château-Renard organiza una marcha como parte
en el marco de la campaña Octubre Rosa.

L’événement Marche Octobre Rose Château-Renard a été mis à jour le 2025-10-03 par OT 3CBO