Marche Octobre Rose Collonge-en-Charollais
Marche Octobre Rose Collonge-en-Charollais samedi 18 octobre 2025.
Marche Octobre Rose
Salle des Fêtes Collonge-en-Charollais Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18 08:30:00
fin : 2025-10-18 15:30:00
Date(s) :
2025-10-18
5 km et plus au choix. 5 € reversés à l’association Oncossup de Chalon-sur-Saône. .
Salle des Fêtes Collonge-en-Charollais 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 43 14 78 66 elodie.variot@orange.fr
English : Marche Octobre Rose
German : Marche Octobre Rose
Italiano :
Espanol :
L’événement Marche Octobre Rose Collonge-en-Charollais a été mis à jour le 2025-09-12 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II