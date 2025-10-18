Marche Octobre Rose Collonge-en-Charollais

Marche Octobre Rose Collonge-en-Charollais samedi 18 octobre 2025.

Marche Octobre Rose

Salle des Fêtes Collonge-en-Charollais Saône-et-Loire

5 km et plus au choix. 5 € reversés à l’association Oncossup de Chalon-sur-Saône. .

Salle des Fêtes Collonge-en-Charollais 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 43 14 78 66 elodie.variot@orange.fr

