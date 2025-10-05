Marche Octobre Rose Cozes
Marche Octobre Rose Cozes dimanche 5 octobre 2025.
Marche Octobre Rose
Sous les Halles Cozes Charente-Maritime
Début : 2025-10-05 08:15:00
fin : 2025-10-05
2025-10-05
Venez célébrer Octobre Rose à Cozes !
Deux parcours au choix 5 et 10 km.
Sous les Halles Cozes 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine cozes.professionnels@gmail.com
English :
Come celebrate Pink October in Cozes!
Two routes to choose from: 5 and 10 km.
German :
Feiern Sie den Rosa Oktober in Cozes!
Sie haben die Wahl zwischen zwei Strecken: 5 und 10 km.
Italiano :
Venite a festeggiare l’Ottobre Rosa a Cozes!
Due percorsi a scelta: 5 e 10 km.
Espanol :
¡Ven a celebrar el Octubre Rosa en Cozes!
Dos recorridos a elegir: 5 y 10 km.
