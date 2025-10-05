Marche Octobre Rose Cozes

Marche Octobre Rose Cozes dimanche 5 octobre 2025.

Marche Octobre Rose

Sous les Halles Cozes Charente-Maritime

Début : 2025-10-05 08:15:00

fin : 2025-10-05

2025-10-05

Venez célébrer Octobre Rose à Cozes !



Deux parcours au choix 5 et 10 km.

Sous les Halles Cozes 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine cozes.professionnels@gmail.com

English :

Come celebrate Pink October in Cozes!



Two routes to choose from: 5 and 10 km.

German :

Feiern Sie den Rosa Oktober in Cozes!



Sie haben die Wahl zwischen zwei Strecken: 5 und 10 km.

Italiano :

Venite a festeggiare l’Ottobre Rosa a Cozes!



Due percorsi a scelta: 5 e 10 km.

Espanol :

¡Ven a celebrar el Octubre Rosa en Cozes!



Dos recorridos a elegir: 5 y 10 km.

L’événement Marche Octobre Rose Cozes a été mis à jour le 2025-09-10 par Royan Atlantique