Informations pratiques

Cozes

Marche Octobre Rose

Sous les Halles Cozes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 08:15:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Venez célébrer Octobre Rose à Cozes !



Deux parcours au choix 5 et 10 km.

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Sous les Halles Cozes 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 87 41 98

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English :

Come celebrate Pink October in Cozes!



Two routes to choose from: 5 and 10 km.

L’événement Marche Octobre Rose Cozes a été mis à jour le 2026-09-01 par Royan Atlantique