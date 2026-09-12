AGENDA · Cozes
Marche Octobre Rose Cozes
dimanche 11 octobre 2026 · Cozes
Informations pratiques
Cozes
Marche Octobre Rose
Sous les Halles Cozes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 08:15:00
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
Venez célébrer Octobre Rose à Cozes !
Deux parcours au choix 5 et 10 km.
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Sous les Halles Cozes 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 87 41 98
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come celebrate Pink October in Cozes!
Two routes to choose from: 5 and 10 km.
L’événement Marche Octobre Rose Cozes a été mis à jour le 2026-09-01 par Royan Atlantique
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