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AGENDA · Cozes

Marche Octobre Rose Cozes

dimanche 11 octobre 2026 · Cozes

Informations pratiques

Début
dimanche 11 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Heure de début
08:15:00
Adresse
Sous les Halles
Ville
17120 Cozes
Département
Charente-Maritime
Tarif

Cozes

Marche Octobre Rose

Sous les Halles Cozes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 08:15:00
fin : 2026-10-11

Date(s) :
2026-10-11

Venez célébrer Octobre Rose à Cozes !

Deux parcours au choix 5 et 10 km.
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Sous les Halles Cozes 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 87 41 98 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come celebrate Pink October in Cozes!

Two routes to choose from: 5 and 10 km.

L’événement Marche Octobre Rose Cozes a été mis à jour le 2026-09-01 par Royan Atlantique

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