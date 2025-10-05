Marche Octobre rose Fumel

Marche Octobre rose Fumel dimanche 5 octobre 2025.

Marche Octobre rose

160 Rue du Centre Culturel Fumel Lot-et-Garonne

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-05

La Ville de Fumel en partenariat avec le Comité des Fêtes de Fumel organise une marche rose afin de récolter des fonds pour soutenir la recherche contre le cancer du sein.

Trois parcours sont proposés 5, 11 et 18 km.

La Ville de Fumel en partenariat avec le Comité des Fêtes de Fumel organise une marche rose afin de récolter des fonds pour soutenir la recherche contre le cancer du sein.

Trois parcours sont proposés 5, 11 et 18 km.

Pensez à vous inscrire au 06 77 15 52 51.

La participation est fixée à 6€ entièrement reversés à la Ligue contre le cancer.

Un point de ravitaillement est organisé à mi-parcours pour les boucles de 11 et 18 km. .

160 Rue du Centre Culturel Fumel 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 15 52 51

English : Marche Octobre rose

The City of Fumel in partnership with the Fumel Festival Committee is organizing a pink walk to raise funds to support breast cancer research.

Three routes are proposed: 5, 11 and 18 km.

German : Marche Octobre rose

Die Stadt Fumel organisiert in Zusammenarbeit mit dem Comité des Fêtes de Fumel einen Rosa Marsch, um Geld für die Unterstützung der Brustkrebsforschung zu sammeln.

Es werden drei Strecken angeboten: 5, 11 und 18 km.

Italiano :

La città di Fumel, in collaborazione con il Comité des Fêtes de Fumel, organizza una camminata rosa per raccogliere fondi per la ricerca sul cancro al seno.

Si può scegliere tra tre percorsi: 5, 11 e 18 km.

Espanol : Marche Octobre rose

La ciudad de Fumel, en colaboración con el Comité des Fêtes de Fumel, organiza una marcha rosa para recaudar fondos destinados a la investigación del cáncer de mama.

Hay tres recorridos a elegir: 5, 11 y 18 km.

L’événement Marche Octobre rose Fumel a été mis à jour le 2025-09-23 par OT Fumel Vallée du Lot