Marche Octobre Rose Route des Abbayes Le Pin

Début : 2025-10-12 09:00:00

fin : 2025-10-12

2025-10-12

Marche Octobre Rose (6, 9 et 15 km) organisée par la Municipalité avec le soutien de l’Apel, Comité des Fêtes et Foyer des Jeunes

Marche de 6, 9 et 15 kilomètres possible

Le dimanche 12 octobre 2025

Départ 9h du foyer des jeunes

Sans inscription Gratuit

Appel aux dons pour l’association Octobre Rose .

Route des Abbayes Foyer des Jeunes Le Pin 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire accueil@lepin.fr

English :

Marche Octobre Rose (6, 9 and 15 km) organized by the Municipality with the support of Apel, Comité des Fêtes and Foyer des Jeunes

German :

Rosa-Oktober-Wanderung (6, 9 und 15 km), organisiert von der Stadtverwaltung mit Unterstützung von Apel, Comité des Fêtes und Foyer des Jeunes

Italiano :

Camminata dell’ottobre rosa (6, 9 e 15 km) organizzata dal Municipio con il sostegno dell’Apel, del Comité des Fêtes e del Foyer des Jeunes

Espanol :

Marcha del Octubre Rosa (6, 9 y 15 km) organizada por el Ayuntamiento con el apoyo de la Apel, el Comité des Fêtes y el Foyer des Jeunes

