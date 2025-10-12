MARCHÉ OCTOBRE ROSE LES MATELLES Les Matelles

Dimanche 12 octobre sur la Place du Marché des Matelles, de 9h à 15h se tiendra un marché spécial Octobre Rose. Cet événement est organisé dans le cadre de la campagne nationale de sensibilisation au dépistage du cancer du sein. L’intégralité des fonds récoltés sera reversée à l’Institut du Cancer de Montpellier (ICM) pour soutenir la recherche et l’accompagnement des patientes.

Venez nombreux pour une journée solidaire et festive avec un programme riche en animations

– Animations de Danse

– Randonnée solidaire

– Stand de Barbe à Papa

– Tombola (nombreux lots à gagner !)

– Tours en Voitures Vintage

– Flash Mob

– Et de nombreuses autres surprises vous attendent ! .

Avenue du Val de Montferrand Les Matelles 34270 Hérault Occitanie +33 4 67 84 18 68 communication@mairiedesmatelles.com

English :

On Sunday October 12, from 9am to 3pm, a special Pink October market will be held on the Place du Marché in Les Matelles. The event is part of the national campaign to raise awareness of breast cancer screening. All proceeds will be donated to the Institut du Cancer de Montpellier (ICM) to support research and patient care.

German :

Am Sonntag, den 12. Oktober findet auf dem Place du Marché in Les Matelles von 9.00 bis 15.00 Uhr ein spezieller Rosa-Oktober-Markt statt. Diese Veranstaltung wird im Rahmen der nationalen Kampagne zur Sensibilisierung für die Früherkennung von Brustkrebs organisiert. Der gesamte Erlös geht an das Krebsinstitut von Montpellier (ICM), um die Forschung und die Betreuung von Patientinnen zu unterstützen.

Italiano :

Domenica 12 ottobre, in Place du Marché a Les Matelles, dalle 9.00 alle 15.00, si terrà uno speciale mercato dell’ottobre rosa. L’evento fa parte della campagna nazionale di sensibilizzazione sullo screening del cancro al seno. Tutti i proventi saranno devoluti all’Istituto del Cancro di Montpellier (ICM) per sostenere la ricerca e l’assistenza ai pazienti.

Espanol :

El domingo 12 de octubre se celebrará en la plaza del Mercado de Les Matelles, de 9.00 a 15.00 horas, un mercadillo especial llamado Octubre Rosa. El acto forma parte de la campaña nacional de sensibilización sobre el cribado del cáncer de mama. Todo lo recaudado se donará al Instituto del Cáncer de Montpellier (ICM) para apoyar la investigación y la atención a los pacientes.

