Marche Octobre Rose Mignères

Le comité des fêtes de Mignères vous propose une marche pour Octobre Rose ! Mobilisons-nous pour Octobre rose avec la rando aux 2 parcours 4 km ou 8 km au choix ! 1 € par participant sera reversé à une association luttant contre le cancer du sein. .
Mignères 45490 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 26 04 05
English :
Pink October Walk
German :
Rosa-Oktober-Marsch
Italiano :
Camminata dell’ottobre rosa
Espanol :
Marcha Octubre Rosa
