Marche Octobre Rose Montayral

Marche Octobre Rose Montayral samedi 11 octobre 2025.

Marche Octobre Rose

Place de la mairie Montayral Lot-et-Garonne

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Randonnée avec un parcours de 5 km et 10 km, organisée à l’occasion d’Octobre Rose, avec ravitaillement.

Participation libre. Vos dons seront totalement reversés à Action Cancer 47 Comité Féminin.

Un verre de l’amitié sera servi à l’arrivée.

Place de la mairie Montayral 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 45 36 35

English : Marche Octobre Rose

Hike with a route of 5 km and 10 km, organized on the occasion of Pink October, with refreshments.

Free participation. Your donations will be completely donated to Action Cancer 47 Comité Féminin.

A friendly drink will be served on arrival.

German : Marche Octobre Rose

Wanderung mit einer Strecke von 5 km und 10 km, die anlässlich des Rosa Oktobers organisiert wird, mit Verpflegung.

Die Teilnahme ist frei. Ihre Spenden werden vollständig an Action Cancer 47 Comité Féminin weitergeleitet.

Am Ziel wird ein Glas der Freundschaft serviert.

Italiano :

Passeggiata di 5 e 10 km, organizzata in occasione dell’Ottobre Rosa, con rinfresco.

Partecipazione gratuita. Tutte le donazioni saranno devolute ad Action Cancer 47 Comité Féminin.

All’arrivo sarà servito un aperitivo conviviale.

Espanol : Marche Octobre Rose

Caminata de 5 y 10 km, organizada con motivo del Octubre Rosa, con refrescos.

Participación gratuita. Todas las donaciones se destinarán a Action Cancer 47 Comité Féminin.

En la meta se servirá un refresco amistoso.

L’événement Marche Octobre Rose Montayral a été mis à jour le 2025-09-23 par OT Fumel Vallée du Lot