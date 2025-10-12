Marche octobre rose Pujols-sur-Ciron

Marche octobre rose Pujols-sur-Ciron dimanche 12 octobre 2025.

Rendez-vous Salle des Fêtes du bourg Pujols-sur-Ciron Gironde

Le Comité de Jumelages et d’Animation de Pujols sur Ciron organise le samedi 11 octobre unemarche en faveur du dépistage des cancers

A cette occasion, et pour la 9eme année consécutive, vous marcherez au milieu des prestigieux châteaaude Bommes, sur environ 8km, sans difficulté particulière.

Un café vous sera servi avant le départ à 9h15 et une boisson locale récompensera vos efforts au retour. .

