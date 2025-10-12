Marche octobre rose Pujols-sur-Ciron
dimanche 12 octobre 2025
Marche octobre rose
Salle des Fêtes du bourg Pujols-sur-Ciron Gironde
Le Comité de Jumelages et d’Animation de Pujols sur Ciron organise le samedi 11 octobre unemarche en faveur du dépistage des cancers
A cette occasion, et pour la 9eme année consécutive, vous marcherez au milieu des prestigieux châteaaude Bommes, sur environ 8km, sans difficulté particulière.
Un café vous sera servi avant le départ à 9h15 et une boisson locale récompensera vos efforts au retour. .
Pujols-sur-Ciron 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 95 15 48
