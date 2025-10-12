Marche Octobre Rose Saint-Nicolas-de-Bourgueil

Marche Octobre Rose Saint-Nicolas-de-Bourgueil dimanche 12 octobre 2025.

Marche Octobre Rose

Rue des Dormants Saint-Nicolas-de-Bourgueil Indre-et-Loire

Tarif : 9 – 9 – EUR

9

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12 08:30:00

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-12

L’évènement « Octobre Rose » aura lieu le dimanche 12 Octobre, le matin.

Randonnée 6km et 13km.

Le parcours se fera sur le secteur de la Taille et autour du plan d’eau des Ténières. Le départ se fera au Complexe Sportif de Saint-Nicolas-de-Bourgueil.

L’évènement « Octobre Rose » aura lieu le dimanche 12 Octobre, le matin.

Randonnée 6km et 13km.

Le parcours se fera sur le secteur de la Taille et autour du plan d’eau des Ténières. Le départ se fera au Complexe Sportif de Saint-Nicolas-de-Bourgueil.

Avant de partir, devinez le poids du panier garni !

Plus d’informations à venir ! 9 .

Rue des Dormants Saint-Nicolas-de-Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire snbloisirsetdecouvertes@gmail.com

English :

The « Octobre Rose » event will take place on Sunday morning, October 12.

6km and 13km hikes.

The route will take in the Taille area and around the Ténières lake. Start at the Saint-Nicolas-de-Bourgueil sports complex.

German :

Die Veranstaltung « Rosa Oktober » findet am Sonntag, den 12. Oktober, vormittags statt.

Wanderung 6 km und 13 km.

Die Strecke führt durch den Sektor La Taille und um den Wasserspiegel von Ténières herum. Der Start erfolgt am Complexe Sportif de Saint-Nicolas-de-Bourgueil.

Italiano :

L’evento « Ottobre rosa » si svolgerà la mattina di domenica 12 ottobre.

Passeggiate di 6 km e 13 km.

Il percorso si snoda nella zona di La Taille e intorno al lago di Ténières. La partenza avverrà dal complesso sportivo di Saint-Nicolas-de-Bourgueil.

Espanol :

El « Octubre Rosa » tendrá lugar el domingo 12 de octubre por la mañana.

Recorridos de 6 km y 13 km.

El recorrido discurrirá por la zona de La Taille y alrededor del lago de Ténières. La salida tendrá lugar en el complejo deportivo de Saint-Nicolas-de-Bourgueil.

L’événement Marche Octobre Rose Saint-Nicolas-de-Bourgueil a été mis à jour le 2025-09-05 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE