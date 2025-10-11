Marche Octobre Rose Thil-Manneville
Marche Octobre Rose Thil-Manneville samedi 11 octobre 2025.
Marche Octobre Rose
Thil-Manneville Seine-Maritime
Le club de marche de Thil-Manneville se mobilise pour Octobre Rose en vous proposant une marche solidaire.
2 parcours de 7 ou 10 km, qui seront suivis du verre de l’amitié.
Participation et vente de pâtisseries, au profit d’Octobre Rose.
Départs à 14h. .
Thil-Manneville 76730 Seine-Maritime Normandie +33 6 29 74 10 46
