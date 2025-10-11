Marche Octobre Rose Thil-Manneville

Marche Octobre Rose Thil-Manneville samedi 11 octobre 2025.

Marche Octobre Rose

Thil-Manneville Seine-Maritime

Début : 2025-10-11 13:45:00

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Le club de marche de Thil-Manneville se mobilise pour Octobre Rose en vous proposant une marche solidaire.

2 parcours de 7 ou 10 km, qui seront suivis du verre de l’amitié.

Participation et vente de pâtisseries, au profit d’Octobre Rose.

Départs à 14h. .

Thil-Manneville 76730 Seine-Maritime Normandie +33 6 29 74 10 46

