Marché Panier de Poucet La Cellette
Marché Panier de Poucet La Cellette samedi 9 août 2025.
Marché Panier de Poucet
La Cellette Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-09
fin : 2025-09-13
Date(s) :
2025-08-09 2025-09-13 2025-10-11 2025-12-13
Marché du Panier de Poucet
Marché de producteurs (viandes, charcuterie, légumes, fruits, pains, fromages, savons, miels, confitures, etc). Artisans locaux. Buvette, crêpes et pizzas. Animations et concours.
En plus des producteurs habituels (viandes, charcuteries, légumes, fruits, pains, fromages, savons, miels, confitures, artisans, etc), de la buvette, de crêpes et pizzas, le mois de mai sera célébré par une vente exceptionnelle de plants maraîchers et fleurs.
Parc Saincthorent
Gratuit
1 mois = 1 thème
–> Le Panier de Poucet .
La Cellette 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine panierdepoucet@gmail.com
English : Marché Panier de Poucet
German : Marché Panier de Poucet
Italiano :
Espanol : Marché Panier de Poucet
L’événement Marché Panier de Poucet La Cellette a été mis à jour le 2025-08-01 par Portes de la Creuse en Marche