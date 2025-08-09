Marché Panier de Poucet La Cellette

Marché Panier de Poucet La Cellette samedi 9 août 2025.

Marché Panier de Poucet

La Cellette Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-09

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-08-09 2025-09-13 2025-10-11 2025-12-13

Marché du Panier de Poucet

Marché de producteurs (viandes, charcuterie, légumes, fruits, pains, fromages, savons, miels, confitures, etc). Artisans locaux. Buvette, crêpes et pizzas. Animations et concours.

En plus des producteurs habituels (viandes, charcuteries, légumes, fruits, pains, fromages, savons, miels, confitures, artisans, etc), de la buvette, de crêpes et pizzas, le mois de mai sera célébré par une vente exceptionnelle de plants maraîchers et fleurs.

Parc Saincthorent

Gratuit

1 mois = 1 thème

–> Le Panier de Poucet .

La Cellette 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine panierdepoucet@gmail.com

English : Marché Panier de Poucet

German : Marché Panier de Poucet

Italiano :

Espanol : Marché Panier de Poucet

L’événement Marché Panier de Poucet La Cellette a été mis à jour le 2025-08-01 par Portes de la Creuse en Marche