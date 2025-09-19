Marche parcours du coeur Résidence CCAS Désiremont Metz
Marche parcours du coeur Résidence CCAS Désiremont Metz vendredi 19 septembre 2025.
Marche parcours du coeur
Résidence CCAS Désiremont 4 avenue de Lyon Metz Moselle
Départ et arrivée devant la résidence Autonomie Désiremont
En partenariat avec le club Cœur et Santé de Metz.
Sur inscriptionTout public
Résidence CCAS Désiremont 4 avenue de Lyon Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 55 53 69
English :
Start and finish in front of the Désiremont Autonomie residence
In partnership with Club C?ur et Santé de Metz.
Registration required
German :
Start und Ankunft vor der Autonomie-Residenz Désiremont
In Partnerschaft mit dem Club C?ur et Santé de Metz.
Auf Anmeldung
Italiano :
Partenza e arrivo davanti alla residenza Désiremont Autonomie
In collaborazione con il Club C’ur et Santé di Metz.
Iscrizione obbligatoria
Espanol :
Salida y llegada frente a la residencia Désiremont Autonomie
En colaboración con el Club Cœur et Santé de Metz.
Inscripción obligatoria
