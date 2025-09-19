Marche parcours du coeur Résidence CCAS Désiremont Metz

Départ et arrivée devant la résidence Autonomie Désiremont

En partenariat avec le club Cœur et Santé de Metz.

Sur inscriptionTout public
English :

Start and finish in front of the Désiremont Autonomie residence

In partnership with Club C?ur et Santé de Metz.

Registration required

German :

Start und Ankunft vor der Autonomie-Residenz Désiremont

In Partnerschaft mit dem Club C?ur et Santé de Metz.

Auf Anmeldung

Italiano :

Partenza e arrivo davanti alla residenza Désiremont Autonomie

In collaborazione con il Club C’ur et Santé di Metz.

Iscrizione obbligatoria

Espanol :

Salida y llegada frente a la residencia Désiremont Autonomie

En colaboración con el Club Cœur et Santé de Metz.

Inscripción obligatoria

