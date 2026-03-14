Marche & Partage Yssingeaux
Marche & Partage Yssingeaux lundi 30 mars 2026.
Marche & Partage
Aux alentours d Yssingeaux Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-30
fin : 2026-03-30
Date(s) :
2026-03-30
Nous vous invitons à une marche conviviale ouverte à tous, pour venir rencontrer et échanger avec des thérapeutes du bien-être dans un cadre simple, naturel
Lidée marcher ensemble, discuter, poser vos questions et partager un moment de bien-être
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Aux alentours d Yssingeaux Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 66 29 01 78 bienetreetpartage43@gmail.com
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English :
We invite you to a friendly walk, open to all, to meet and talk with wellness therapists in a simple, natural setting
The idea: walk together, chat, ask questions and share a moment of well-being
L’événement Marche & Partage Yssingeaux a été mis à jour le 2026-03-11 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire