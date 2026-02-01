Marche partagée Les Bordes
Marche partagée Les Bordes mercredi 4 février 2026.
Marche partagée
Rue de l’Île Les Bordes Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Début : 2026-02-04 14:30:00
fin : 2026-02-04 15:30:00
2026-02-04
Marche partagée ouverte à tous pour se rencontrer, bouger et découvrir notre territoire. Marchons ensemble, sur un nouvel itinéraire le premier mercredi de chaque mois. Organisé par La Boussole, en partenariat avec la CAF de Saône et Loire. .
Rue de l’Île Les Bordes 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 71 19 88
