Marche partagée

Rue de l’Île Les Bordes Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04 14:30:00

fin : 2026-02-04 15:30:00

Date(s) :

2026-02-04

Marche partagée ouverte à tous pour se rencontrer, bouger et découvrir notre territoire. Marchons ensemble, sur un nouvel itinéraire le premier mercredi de chaque mois. Organisé par La Boussole, en partenariat avec la CAF de Saône et Loire. .

Rue de l’Île Les Bordes 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 71 19 88

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marche partagée

L’événement Marche partagée Les Bordes a été mis à jour le 2026-01-28 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III