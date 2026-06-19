Informations pratiques

La Roque-Sainte-Marguerite

Marché paysan à Montredon sur le Larzac

Village de Montredon (sur le Larzac) La Roque-Sainte-Marguerite Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-08

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Le marché de Montredon, c’est le rendez-vous incontournable de l’été sur le plateau.

Tous les mercredis de juillet et d’août, en fin d’après-midi et jusque tard dans la soirée, on vient de partout pour se retrouver, échanger, s’amuser, manger et boire, danser, assister à des concerts, des conférences, faire un tour à la librairie… C’est l’été, c’est la fête !

du 8 juillet au 26 aout 2026

Marché à partir de 18h suivi d’une animation gratuite à 21h concert, bal, théâtre ou cirque.

Produits proposés par des agriculteurs et des artisans locaux viande (agneau, brebis, porc, veau), volaille, charcuterie, légumes, fromages de chèvres et de brebis, miel, vin, plantes aromatiques, safran, olives, fruits, confitures, jus de fruit, pain, gâteaux, pizzas…

En fin de marché, vous pouvez les déguster sur place. Nous vous proposons également de faire cuire les grillades achetées sur le marché.

Pique-niques sur l’herbe pour votre confort, pensez à apporter vos couteaux, fourchettes, tables, pliants et lampes de poche !

N’oubliez pas vos cabas pour les courses ! et des espèces ou chèques pour les paiements (pas de carte bancaire sur le marché).

Pour que le plastique recule prenez votre panier et vos couverts et gobelets. .

Village de Montredon (sur le Larzac) La Roque-Sainte-Marguerite 12100 Aveyron Occitanie associationdemontredon@gmail.com

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English :

The market of Montredon is the unmissable event of the summer on the plateau.

L’événement Marché paysan à Montredon sur le Larzac La Roque-Sainte-Marguerite a été mis à jour le 2026-06-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)