Informations pratiques

Aspach-Michelbach

Marché paysan

Place de l’église Aspach-Michelbach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-20 17:00:00

fin : 2026-08-20 20:00:00

Date(s) :

2026-08-20 2026-09-17

Vente de produits fermiers et locaux légumes, charcuterie, miel, crèmerie, bière, truites…

Envie de manger plus frais, plus goûteux, de saison, de consommer local, de connaître l’origine des aliments et la façon dont ils sont produits ? Vous trouverez tout cela sur le marché paysan avec la vente de produits fermiers et locaux légumes, charcuterie, miel, crèmerie, bière, truites… .

Place de l’église Aspach-Michelbach 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 48 70 17 mairie@aspach-michelbach.fr

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English :

Sale of farm and local products: vegetables, delicatessen, honey, creamery, beer, trout…

L’événement Marché paysan Aspach-Michelbach a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay