Marché paysan bio à la ferme Ferme de Chassagne Villefagnan

Marché paysan bio à la ferme Ferme de Chassagne Villefagnan vendredi 3 avril 2026.

Marché paysan bio à la ferme

Ferme de Chassagne Chassagne Villefagnan Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 17:00:00
fin : 2026-06-05 20:00:00

Date(s) :
2026-04-03 2026-05-08 2026-06-05 2026-07-03 2026-08-07 2026-09-04 2026-10-02 2026-11-06 2026-12-04

Producteurs de légumes, fruits, fromages, pain,
Plants de saison
Repas champêtre, si le temps le permet de juin à octobre
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Ferme de Chassagne Chassagne Villefagnan 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 62 61 57 

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English :

Vegetable, fruit, cheese and bread producers,
Seasonal plants
Country-style meal, weather permitting, from June to October

L’événement Marché paysan bio à la ferme Villefagnan a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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