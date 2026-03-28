Marché paysan bio à la ferme Ferme de Chassagne Villefagnan

Marché paysan bio à la ferme

Ferme de Chassagne Chassagne Villefagnan Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 17:00:00

fin : 2026-06-05 20:00:00

Date(s) :

2026-04-03 2026-05-08 2026-06-05 2026-07-03 2026-08-07 2026-09-04 2026-10-02 2026-11-06 2026-12-04

Producteurs de légumes, fruits, fromages, pain,

Plants de saison

Repas champêtre, si le temps le permet de juin à octobre

.

Ferme de Chassagne Chassagne Villefagnan 16240 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 62 61 57

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Vegetable, fruit, cheese and bread producers,

Seasonal plants

Country-style meal, weather permitting, from June to October

L’événement Marché paysan bio à la ferme Villefagnan a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de tourisme Destination Nord Charente