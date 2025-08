Marché paysan Bourbach-le-Bas

Marché paysan Bourbach-le-Bas vendredi 8 août 2025.

Marché paysan

Devant le hangar communal Bourbach-le-Bas Haut-Rhin

Début : Vendredi 2025-08-08 17:00:00

fin : 2025-09-12 20:00:00

2025-08-08 2025-08-22 2025-09-12 2025-09-26 2025-10-10 2025-10-24 2025-11-14 2025-11-28

Produits locaux de la ferme, légumes, miels, fromages, œufs, vins, pains… Venue régulière de nouveaux exposants. Camion à pizza. Buvette et animation par les associations du village.

Le marché paysan de Bourbach le Bas vous invite à découvrir ses produits et ses producteurs fromages, miels, fruits et légumes… pour manger plus frais, plus goûteux, de saison, et consommer local. .

Devant le hangar communal Bourbach-le-Bas 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 50 45 mairie.bourbachlebas@numericable.fr

English :

Local products from the farm, vegetables, honeys, cheeses, eggs, wines, breads… Regular arrival of new exhibitors. Pizza truck. Refreshments and entertainment by the village associations.

German :

Lokale Produkte vom Bauernhof, Gemüse, Honig, Käse, Eier, Wein, Brot… Regelmäßig kommen neue Aussteller hinzu. Wagen mit Pizza. Getränke und Unterhaltung durch die Vereine des Dorfes.

Italiano :

Prodotti agricoli locali, verdure, mieli, formaggi, uova, vini, pane… Arrivo regolare di nuovi espositori. Camioncino della pizza. Rinfresco e intrattenimento a cura delle associazioni del paese.

Espanol :

Productos agrícolas locales, verduras, mieles, quesos, huevos, vinos, panes… Llegada regular de nuevos expositores. Camión de pizzas. Refrescos y animación a cargo de las asociaciones del pueblo.

L’événement Marché paysan Bourbach-le-Bas a été mis à jour le 2025-07-31 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay