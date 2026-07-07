Informations pratiques

Bourbach-le-Bas

Marché paysan

Devant le hangar communal Bourbach-le-Bas Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-14 17:00:00

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-08-14 2026-09-11 2026-10-09

Produits locaux de la ferme, légumes, miels, fromages, œufs, vins, pains… Venue régulière de nouveaux exposants. Camion à pizza. Buvette et animation par les associations du village.

Le marché paysan de Bourbach le Bas vous invite à découvrir ses produits et ses producteurs fromages, miels, fruits et légumes… pour manger plus frais, plus goûteux, de saison, et consommer local. .

Devant le hangar communal Bourbach-le-Bas 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 50 45 mairie.bourbachlebas@numericable.fr

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English :

Local products from the farm, vegetables, honeys, cheeses, eggs, wines, breads… Regular arrival of new exhibitors. Pizza truck. Refreshments and entertainment by the village associations.

L’événement Marché paysan Bourbach-le-Bas a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay