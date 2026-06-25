Burgaronne

Marché paysan

Place de la mairie Burgaronne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 15:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

L’annuel marché de producteurs du petit village en haut de la colline met à l’honneur le Japon ! En effet, les voisins japonais de la région seront les invités de cette année, avec Poka Poka (plats japonais de Masako), les mets de Mitsuko et Fred, l’atelier calligraphie et origamis de Miwa, les sakés de Kore, … C’est face aux Pyrénées que le marché débutera à 15h. Sur place, le meilleur des producteurs locaux seront présents pour vous présenter leurs produits artisanaux et gourmands. Un terrain de pétanque est à disposition sur place, n’hésitez pas à amener vos boules ! De plus, des jeux en bois seront en libre accès pour ravir petits et grands. .

Place de la mairie Burgaronne 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 86 60 56 51 contact@lepiceriesansfin.org

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English : Marché paysan

L’événement Marché paysan Burgaronne a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Béarn des Gaves