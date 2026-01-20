Marché paysan de Buffières La Ferme des Belines Buffières

Marché paysan de Buffières

Début : 2026-03-06 16:30:00

fin : 2026-09-04 19:00:00

2026-03-06 2026-03-13 2026-03-20 2026-03-27 2026-04-03 2026-04-10 2026-04-17 2026-04-24 2026-05-01 2026-05-08 2026-05-15 2026-05-22 2026-05-29 2026-06-05 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-26 2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17

Les producteurs proposent leur production issue de l’agriculture paysanne biologique légumes, fruits, fromages…

Pendant la période estivale sont organisés dégustations, petite restauration.

Marché couvert .

La Ferme des Belines 440 route des 3 monts Buffières 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 59 65 14 lafermedesbelinesbio@gmail.com

English : Marché paysan de Buffières

L'événement Marché paysan de Buffières Buffières a été mis à jour le 2026-01-16